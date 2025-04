Stoxx Europe 50-Titel Rio Tinto-Aktie: Rio Tinto reduziert Dividende

Dividenden-Entscheid

Rio Tinto-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Rio Tinto-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Rio Tinto am 03.04.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,09 GBP auszuschütten. Das kommt einer Verringerung der Rio Tinto-Dividende um 9,38 Prozent gleich. Die Gesamtausschüttung lässt sich Rio Tinto 5,50 Mrd. GBP kosten. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 5,62 Prozent gestiegen.

Rio Tinto-Dividendenrendite

Die Rio Tinto-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 44,93 GBP in den Feierabend. Die Rio Tinto-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Rio Tinto-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2024 verzeichnet das Rio Tinto-Papier eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 5,84 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Rio Tinto-Kurs via London 26,73 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 4,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Rio Tinto

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,78 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,52 Prozent reduzieren.

Schlüsseldaten der Rio Tinto-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Rio Tinto beläuft sich aktuell auf 73,228 Mrd. GBP. Das KGV von Rio Tinto beläuft sich aktuell auf 8,48. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Rio Tinto einen Umsatz von 41,992 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 5,57 GBP.

