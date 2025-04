Siemens-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens-Aktie

BMW, Siemens, Mercedes und Co. umgarnt: Xi Jinping wirbt für Investitionen in China

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime am Mittag

Zurückhaltung in Wien: So entwickelt sich der ATX am Mittag

LG PARTNERS WITH KIA TO PRESENT AI-POWERED MOBILITY SPACE SOLUTIONS

LG PARTNERS WITH KIA TO PRESENT AI-POWERED MOBILITY SPACE SOLUTIONS

NI Connect 2025: Pioneering the Next Era of Testing with Platform Innovations

Heute im Fokus

Nach geschichtsträchtigem Börsendebüt von Newsmax folgt der Absturz. Siemens übernimmt Dotmatics. Roche setzt in der Krebsdiagnostik auf Next Generation Sequencing. Henkel verkauft Handelsmarken in Nordamerika früher als erwartet. MFE legt Angebot für ProSiebenSat.1 vor. Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni. GRENKE verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz.