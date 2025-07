Optimismus in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Plus

Kursverlauf

Der ATX zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent fester bei 4.509,01 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 129,951 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 4.485,19 Punkten, nach 4.485,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4.481,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.513,80 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 4.334,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der ATX-Kurs bei 3.916,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 3.671,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 23,31 Prozent nach oben. 4.513,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 3,59 Prozent auf 25,38 EUR), Verbund (+ 2,28 Prozent auf 65,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,38 Prozent auf 23,48 EUR), Andritz (+ 1,32 Prozent auf 65,10 EUR) und Wienerberger (+ 1,01 Prozent auf 29,94 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,06 Prozent auf 21,35 EUR), Raiffeisen (-1,03 Prozent auf 24,90 EUR), OMV (-0,52 Prozent auf 45,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,51 Prozent auf 11,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,26 Prozent auf 75,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 497.756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 29,459 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

