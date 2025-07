Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 224,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 227,25 EUR. Mit einem Wert von 224,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 317.253 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 8,97 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 49,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie im Plus: Einigung auf Interessenausgleich und Transformationsfonds erzielt

Industriegüter-Index auf Höchststand - ABB sorgt für Aufwind

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen