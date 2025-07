Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 223,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 223,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 223,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.777 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,61 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

