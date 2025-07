Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Boden

Siemens im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 226,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 226,85 EUR. Bei 224,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.267 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 7,93 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

