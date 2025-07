Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

Siemens im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 224,25 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 224,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 224,15 EUR. Mit einem Wert von 228,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 599.736 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 9,19 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,71 EUR je Aktie belaufen.

