Montagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent höher bei 2.265,34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 2.255,17 Punkten in den Montagshandel, nach 2.255,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2.269,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.253,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 2.173,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 1.974,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1.838,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 24,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2.269,10 Punkten. Bei 1.745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 5,77 Prozent auf 55,00 EUR), voestalpine (+ 3,59 Prozent auf 25,38 EUR), Verbund (+ 2,28 Prozent auf 65,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,38 Prozent auf 23,48 EUR) und Andritz (+ 1,32 Prozent auf 65,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-4,61 Prozent auf 0,54 EUR), Addiko Bank (-4,44 Prozent auf 21,50 EUR), Flughafen Wien (-2,97 Prozent auf 52,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,06 Prozent auf 21,35 EUR) und Semperit (-1,94 Prozent auf 13,12 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 497.756 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,459 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

