Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 219,05 EUR ab.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 219,05 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 219,00 EUR. Bei 223,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 290.462 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,78 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,21 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 226,30 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 06.08.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

