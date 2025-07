Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 230,15 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 230,15 EUR. Bei 231,90 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269.841 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 52,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

