Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 226,15 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 226,15 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 224,35 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 137.723 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 8,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 33,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 19,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Am 06.08.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,71 EUR je Aktie belaufen.

