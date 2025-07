Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 225,40 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 225,40 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 225,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.600 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 49,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 06.08.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

