Zoll-Schock

Stellantis stellt die Fahrzeugproduktion in zwei Fabriken in Mexiko und Kanada vorübergehend ein und reagiert damit auf die gerade in Kraft getretenen Zölle der Trump-Regierung auf Autoimporte.

Der in Europa ansässige Hersteller, zu dem neben Jeep auch die US-Marken Chrysler, Dodge und Ram gehören, will sein Minivan-Werk im kanadischen Windsor für zunächst zwei Wochen und ein weiteres Jeep-Werk im mexikanischen Toluca für den Rest des Monats April stilllegen, wie der Nordamerika-Chef von Stellantis, Antonio Filosa, am Donnerstag in einer E-Mail mitteilte.

An den genannten Standorten werden der Chrysler Pacifica und der Geländewagen Jeep Compass hergestellt. Beide werden in die USA verkauft.

Die Maßnahmen könnten sich auf Beschäftigte in den amerikanischen Zulieferbetrieben auswirken, die die Komponenten für die beiden Montagebetriebe liefern, schrieb Filosa in seiner E-Mail, die das Wall Street Journal einsehen konnte. Es wird erwartet, dass die Entscheidung etwa 900 Mitarbeiter von Autoteileherstellern in den USA betreffen wird, sagte eine Sprecherin.

"Mit den neuen Zöllen für den Automobilsektor, die jetzt in Kraft treten, wird es unsere kollektive Widerstandsfähigkeit und Disziplin brauchen, um diese schwierige Zeit zu überstehen", sagte Filosa. "Aber wir werden uns schnell an diese politischen Veränderungen anpassen und unser Unternehmen schützen, unseren Wettbewerbsvorteil bewahren und unseren Kunden weiterhin großartige Produkte liefern."

In Mailand fällt die Stellantis-Aktie zeitweise um 4,523 auf 9,731 Euro.

