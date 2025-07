Deutsche Konzerne wollen frische 100 Mrd EUR in Standort investieren - Zeitung

DOW JONES--Deutsche Konzerne wollen frische 100 Milliarden Euro in den Standort investieren - wenn die Regierung ihre Reformversprechen einhält. Die Bundesregierung rechnet mit "einer der größten Investitionsinitiativen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Treffen mit mehreren Managern deutscher und internationaler Großkonzerne im Kanzleramt in Berlin, wie das Handelsblatt berichtet. Es lohne sich wieder zu investieren, sagte Merz. "Diese Bundesregierung will Deutschland wieder nach vorne bringen."

Insgesamt 61 Unternehmen haben sich der Initiative "Made for Germany" angeschlossen, in deren Rahmen insgesamt 631 Milliarden Euro bis 2028 in Deutschland investiert werden sollen. Im Handelsblatt-Interview konkretisierten zwei der Initiatoren, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Siemens-CEO Roland Busch, das Vorhaben: Es gehe dabei sowohl um frisches als auch um bereits zugesagtes Kapital. Rund 100 Milliarden Euro davon seien Neuinvestitionen, teilte Mit-Initiator Alexander Geiser, Vorstandschef der Kommunikationsberatung FGS Global, auf LinkedIn mit. "Heute hat sich deutlich gezeigt, dass wir es selbst in der Hand haben", sagte Sewing bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

An dem Gespräch nahmen neben Merz auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) teil.

