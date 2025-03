Vereinbarung geschlossen

Stellantis wird unter der Marke Iveco zwei elektrische Nutzfahrzeuge für den europäischen Markt produzieren.

Eine entsprechende Vereinbarung schloss der Multimarken-Autokonzern mit dem Nutzfahrzeughersteller, wie beide Seiten mitteilten.

Die Fahrzeuge werden auf den mittelgroßen und großen elektrischen Transportern von Stellantis Pro One (Citroen, Peugeot, Fiat und Opel) basieren. Produziert werden sollen sie in den Stellantis-Werken in Atessa in Italien, Gliwice in Polen und Hordain in Frankreich, Iveco übernehme den Fahrzeugvertrieb in Europa, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,49 Prozent höher bei 11,05 Euro.

DOW JONES