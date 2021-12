Academy Sports and Outdoors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Academy Sports and Outdoors gab am 10.12.2021 die Zahlen für das am 31.10.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Academy Sports and Outdoors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Academy Sports and Outdoors im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Academy Sports and Outdoors 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD sowie einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.net