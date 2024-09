adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 229,40 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 229,40 EUR nach. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 228,90 EUR. Bei 231,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.117 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 32,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,33 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,82 Mrd. EUR gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

