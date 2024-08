adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 217,70 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 217,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 217,10 EUR. Bei 219,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.685 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 242,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,16 Prozent. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 28,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 31.07.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

