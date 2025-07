adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 210,20 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 210,20 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 208,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,40 EUR. Bisher wurden heute 52.229 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 25,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 175,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,00 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

