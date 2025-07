adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Vormittag zu

So bewegt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 196,80 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 196,80 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 198,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.195 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 25,40 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 175,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,92 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,67 EUR je Aktie belaufen.

