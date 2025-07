US-ZOLL-BLOG/USA lehnten Lockerung bei Technologiekontrollen in Gesprächen mit China ab

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

USA lehnten Lockerung bei Technologiekontrollen in Gesprächen mit China ab

Die USA haben es bei den zweitägigen Gesprächen mit China in Stockholm abgelehnt, Beschränkungen für den Verkauf von High-End-Mikrochips und der zu ihrer Herstellung verwendeten Ausrüstung an China zu lockern, wie der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte. Die chineische Seite habe danach routinemäßig gefragt. "Bei jedem Treffen, das ich mit den Chinesen hatte, sagten sie unter anderem immer: 'Ihr hättet nicht so ein großes [Handels-]Defizit, wenn ihr all euer Super-Hightech-Zeug an uns verkaufen würdet'... das ist einfach eine Standardfrage. Es war kein Thema, das extrem diskutiert wurde", so Greer. Greer und Finanzminister Scott Bessent sagten, dass die Chinesen weiterhin Exporte von Seltenerdmagneten in die USA zuließen, entsprechend einer im Juni in London getroffenen Vereinbarung.

Bessent: EU-Zollsatz könnte sich ändern, wenn EU Vereinbarung nicht einhält

Laut US-Finanzminister Scott Bessent wird die Regierung genau beobachten, ob die Europäische Union 600 Milliarden Dollar in den USA investiere, die Teil eines am Wochenende erzielten Handelsabkommens seien. "Auf dem Papier ist dies der Deal des Jahrhunderts, und ich wäre überrascht, wenn die EU ihren Teil der Abmachung nicht einhalten würde", sagte Bessent in einem CNBC-Interview am Dienstag: "Der Zollsatz von 15 Prozent könnte sich ändern". Die Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar könnten landwirtschaftliche Käufe oder Investitionen von EU-Unternehmen in die Eröffnung von Fabriken in den USA umfassen.

