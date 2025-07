adidas Aktie News: adidas zieht am Montagmittag an

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 199,15 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 199,15 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,40 EUR. Bisher wurden heute 81.015 adidas-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Gewinne von 32,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 13,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,00 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 256,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,67 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: adidas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor