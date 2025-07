adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 196,35 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 196,35 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 193,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340.516 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 12,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,73 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,67 EUR je Aktie aus.

