adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 196,35 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 196,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 193,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 194,95 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 270.230 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 34,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 256,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

