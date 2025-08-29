DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.835 ±0,0%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Ratgeber-Video

So investiert Popstar Taylor Swift

30.08.25 14:19 Uhr
So investiert Popstar Taylor Swift

Wie wird man eigentlich Milliardär oder Milliardärin - ganz ohne Tech-Start-up oder Erbschaft? In unserem neuen Ratgeber-Video werfen wir einen Blick auf den spannenden Fall von Taylor Swift. Die Popikone hat sich mit Musik, cleveren Entscheidungen und gezielter Diversifikation ein echtes Finanzimperium aufgebaut.

Redakteurin Julia zeigt, welche Einkommensquellen hinter Swifts Erfolg stecken - von gigantischen Tourneen über Re-Releases ihrer Alben bis hin zu Immobilien und Markenkooperationen. Was du von ihrem unternehmerischen Denken für deine eigenen Finanzen mitnehmen kannst, erfährst du im Video. Hier geht’s zum Video.

