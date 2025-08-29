So investiert Popstar Taylor Swift

Ratgeber-Video

Wie wird man eigentlich Milliardär oder Milliardärin - ganz ohne Tech-Start-up oder Erbschaft? In unserem neuen Ratgeber-Video werfen wir einen Blick auf den spannenden Fall von Taylor Swift. Die Popikone hat sich mit Musik, cleveren Entscheidungen und gezielter Diversifikation ein echtes Finanzimperium aufgebaut.

Redakteurin Julia zeigt, welche Einkommensquellen hinter Swifts Erfolg stecken - von gigantischen Tourneen über Re-Releases ihrer Alben bis hin zu Immobilien und Markenkooperationen. Was du von ihrem unternehmerischen Denken für deine eigenen Finanzen mitnehmen kannst, erfährst du im Video. Hier geht’s zum Video.

Wer­bung Wer­bung

Ihr wollt mehr Finanztipps erfahren und euch langfristig ein Vermögen aufbauen? Dann abonniert unseren Ratgeber-Kanal auf YouTube, um keine weiteren Videos zu verpassen.

Wer­bung Wer­bung

Dort gibt es Erklärvideos für alle wichtigen Fragen zur Geldanlage: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf ist grundsätzlich bei der Geldanlage zu achten? Jetzt YouTube-Kanal abonnieren und kein Erklärvideo mehr verpassen!