adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 194,60 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 194,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 194,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.708 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 35,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,50 EUR aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,67 EUR im Jahr 2025 aus.

