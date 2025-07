adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 201,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 201,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 202,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.297 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 31,11 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 175,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 12,87 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 256,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,73 Prozent gesteigert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,67 EUR fest.

