adidas Aktie News: adidas am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 198,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 198,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 198,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 198,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.858 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,50 EUR an.

Am 29.04.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,95 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

