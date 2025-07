adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 173,30 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 173,30 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 172,35 EUR. Bei 177,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.591 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,22 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 172,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 0,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 254,42 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

