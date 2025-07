adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 168,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 168,90 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 167,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.004.307 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,62 Prozent.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,92 EUR an.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie bricht dennoch ein: adidas steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal - Ziele 2025 bestätigt

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Buy

Aktienempfehlung adidas-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse