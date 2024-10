adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 226,20 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 226,20 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 227,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.078 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2024 auf bis zu 243,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,20 EUR am 01.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 29,18 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 233,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 31.07.2024. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

