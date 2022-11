adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 124,96 EUR

0,69% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 122,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 122,86 EUR. Mit einem Wert von 123,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 26.889 Stück.

Bei einem Wert von 283,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,57 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 09.11.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.752,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.03.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie dennoch stark: adidas senkt nach Gewinneinbruch die Jahresprognose - Lagerbestände gestiegen

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com