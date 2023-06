Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Adobe 464,50 EUR

Die Adobe-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 507,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Adobe-Aktien beläuft sich auf 22.319 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,20 USD erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 274,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Adobe-Aktie damit 84,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 505,00 USD an.

Am 16.03.2023 lud Adobe zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.655,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.262,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Adobe am 19.09.2023 vorlegen.

In der Adobe-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

