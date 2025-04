AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,6 Prozent auf 0,067 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 0,067 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,073 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,065 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 193.145 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,305 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 356,522 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,063 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,397 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,016 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie