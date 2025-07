AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 0,170 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 0,170 EUR. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,168 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,170 EUR. Zuletzt wechselten 73.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,217 EUR erreichte der Titel am 18.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,497 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 64,219 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

