AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 0,113 EUR.

Die Aktie notierte um 09:11 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 0,113 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,102 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 702.800 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,305 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 169,469 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 0,073 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 55,007 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AFC Energy am 26.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 04.03.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,023 GBP je AFC Energy-Aktie.

