AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 0,101 EUR. Bei 0,101 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,101 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 196,443 Prozent zulegen. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,073 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 28,360 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 04.03.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,023 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

