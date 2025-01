AFC Energy Aktie News: AFC Energy präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AFC Energy-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 0,110 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 3,8 Prozent auf 0,110 EUR. Bei 0,110 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Zuletzt wechselten 43.848 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,304 EUR an. Mit einem Zuwachs von 176,364 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,075 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 31,818 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,023 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie