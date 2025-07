AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von AFC Energy

So bewegt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 0,174 EUR abwärts.

Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:15 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 0,174 EUR. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,174 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,177 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 400 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,216 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,853 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,475 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

