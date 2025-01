AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Tiefenrausch

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 7,0 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Um 16:05 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 0,101 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.924 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 202,083 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 0,073 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 38,272 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,023 GBP je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

