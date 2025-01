AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:15 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,105 EUR nach oben. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,105 EUR aus. Bei 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,300 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 185,714 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,073 EUR am 18.10.2024. Abschläge von 30,952 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AFC Energy am 26.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,023 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie