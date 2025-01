AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,9 Prozent auf 0,107 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 0,107 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via BMN 2.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,304 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 183,582 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,075 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 30,037 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 26.02.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2024 einen Verlust in Höhe von -0,023 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie