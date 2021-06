AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International bricht nach oben aus

Die AgraFlora Organics International-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 0,014 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AgraFlora Organics International-Aktie bisher bei 0,014 EUR. Bei 0,013 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AgraFlora Organics International-Aktie belief sich zuletzt auf 100.000 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,061 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,012 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2020 erreicht.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

