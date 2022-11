Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbnb 94,08 EUR

Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 96,52 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,35 EUR. Bisher wurden heute 1.653 Airbnb-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,34 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 48,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,59 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,79 USD, nach -0,11 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 116,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.884,41 USD im Vergleich zu 1.335,20 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Airbnb am 23.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,56 USD je Airbnb-Aktie.

