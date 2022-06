Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Airbnb 114,88 EUR

Die Aktie notierte um 08.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 113,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,52 EUR.

Bei 185,00 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,64 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 19,49 Prozent wieder erreichen.

Am 03.05.2022 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.508,94 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 886,94 USD umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

