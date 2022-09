Airbnb Aktie News: Airbnb am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Airbnb 121,16 EUR

Die Airbnb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 122,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 122,70 EUR. Bei 122,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 624 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,50 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 46,95 Prozent sinken.

Am 02.08.2022 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.104,11 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.335,20 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbnb am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,18 USD je Airbnb-Aktie.

