Airbnb Aktie News: Airbnb am Nachmittag stark gefragt

Um 18.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 98,99 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 98,99 EUR. Bei 96,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.031 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 47,16 Prozent Luft nach oben. Bei 83,50 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 18,55 Prozent sinken.

Airbnb ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.508,94 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 886,94 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,87 USD je Airbnb-Aktie.

