Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 135,86 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 135,86 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 135,58 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 136,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 63.819 Stück.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,02 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,63 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

