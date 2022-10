Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Airbnb 115,56 EUR

Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 116,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 119,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 119,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67 Airbnb-Aktien.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (83,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 40,05 Prozent wieder erreichen.

Airbnb gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.335,20 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2022 2,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

