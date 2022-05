Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Airbnb 113,00 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 112,62 EUR. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,52 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.486 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Gewinne von 39,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 15,28 Prozent wieder erreichen.

Am 03.05.2022 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.508,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 886,94 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

